Сотни российских туристов, застрявших на Маврикии, выгнали из отелей на улицу

Кадр из видео/Telegram-канал«Baza»

На Маврикии из отелей на улицу выгнали российских туристов, которые застряли на острове из-за отмены рейсов. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент связан с отменой перелетов авиакомпании Emirates через Дубай. Перевозчик перестал оплачивать проживание пассажиров, и 4 марта отели выгнали из номеров примерно 700 россиян.

Путешественникам не предложили альтернативных вариантов размещения. Из-за наплыва европейских туристов свободных мест почти нет, семьям с детьми приходится платить от $400 за ночь ради крыши над головой. Некоторые туристы объединяются для аренды апартаментов, у других заканчиваются наличные, а зарубежные банковские карты при этом отсутствуют.

Рейсы перенесли на 10, 12 и 17 марта. Консульство посоветовало покупать билеты через Сейшелы — их стоимость составляет минимум 200 тысяч рублей на человека. При этом в аэропорту туристам запрещают снимать видео.

Ранее авиакомпания не пустила россиян на борт самолета в ОАЭ из-за гражданства.

 
