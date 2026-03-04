В атаке ВСУ на российский газовоз увидели след страны НАТО

К атаке на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море могут быть причастны либо Франция, либо Британия, так как они обладают техническими возможностями для организации подобных операций. Совершить диверсию без помощи судов со специальным оборудованием было невозможно, заявил газете «Взгляд» военный эксперт Алексей Анпилогов.

Атаку совершили безэкипажными катерами, канал управления которыми часто остается зашифрованным и сложно отслеживаемым, отметил специалист. В пример он привел подрыв «Северных потоков», подчеркнув, что Украина с начала СВО стала для западных стран «ширмой» для подобных атак.

«Очевидно, что тот теракт было невозможно осуществить только с зафрахтованной украинскими спецслужбами яхты «Андромеда» без помощи судов со специальным оборудованием, — подчеркнул Анпилогов. — На мой взгляд, в ситуации с «Арктик Метагаз» мы видим концептуально схожую картину. У Украины нет флота, необходимого для проведения атак морскими беспилотниками».

В таких операциях важно иметь военный корабль в зоне атаки безэкипажных катеров – он необходим для связи, координации, целеуказаний. Причем торговые суда не подойдут – на них слабое оборудование, а каналы связи не предназначены для подобных атак. Таким образом, организатором атаки в данном случае могут быть Британия или Франция, предположил эксперт. Менее вероятным, но тоже возможным, он назвал причастность Германии или Польши, подчеркнув, что Украина лишь выполнила роль исполнителя.

Среди целей атаки Анпилогов назвал стремление Евросоюза и НАТО повысить риски перемещения российского СПГ по миру, сократив таким образом экспорт газа из России. Конечная цель – вынудить покупателей отказаться от контрактов с Москвой, пояснил он. Однако важно учесть, что российские поставки – это часть глобальных рынков, поэтому в конечном итоге подобные инциденты спровоцируют рост цен, что отразится на европейских потребителях, заключил эксперт.

Напомним, Минтранс РФ сообщил, что 3 марта в Средиземном море, рядом с территориальными водами государства — члена Евросоюза, Республики Мальта, российский газовоз «Арктик Метагаз» подвергся атаке. Судно следовало из порта Мурманск с грузом, оформленным по всем международным правилам. По данным ведомства, атаку совершили с побережья Ливии с использованием безэкипажных катеров Украины. Все 30 членов экипажа, граждане России, были спасены.

В ведомстве подчеркнули, что произошедшее квалифицируется как акт международного терроризма и морского пиратства.

Ранее сообщалось, что в ЕС могут возобновить дискуссию о поставках российского газа.