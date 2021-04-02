Twitter был оштрафован еще на 3,3 млн рублей

Соцсеть Twitter получила штраф на сумму в размере 3,3 млн рублей за отказ удалить противоправную информацию. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Таганского суда Москвы.

Как сообщается, мировой судья судебного участка Таганского района столицы постановил признать компанию виновной в нарушении порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению по закону.

В пятницу, 2 апреля, стало известно, что организация была оштрафована за такое же нарушение на 3,2 млн рублей.

Роскомнадзор с 10 марта принял решение замедлить работу Twitter, уточнив, что ограничения будут действовать до удаления всего запрещенного контента. Также ведомство направило в суд три протокола в отношении соцсети за неоднократное игнорирование требований об удалении противоправной информации.

16 марта Роскомнадзор пригрозил заблокировать соцсеть в России через месяц, если не будет удалена запрещенная информация.

23 марта стало известно, что соцсеть Twitter начала удалять запрещенный в России контент.