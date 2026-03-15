В США начали терять интерес к переговорам по Украине

Посредничество американской стороны в мирных инициативах по Украине зашло в тупик. Об этом пишет газета The Financial Times со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов.

В статье отмечается, что конфликт на Ближнем Востоке отвлек внимание Соединенных Штатов от противостояния Украины и России. Более того, по словам источников, хозяин Белого дома постепенно теряет интерес к переговорам по урегулированию украинского кризиса. Сейчас в соответствующем процессе наблюдается пауза.

«У американцев другие приоритеты, и это понятно», — приводятся в материале слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

10 марта специальный посланник американского лидера Стивен Уиткофф допустил, что новый раунд переговоров в формате Россия — США — Украина может состояться на следующей неделе.

На следующий день Песков выразил уверенность, что переговоры по урегулированию на Украине будут продолжены. Как сказал представитель Кремля, все участники процесса позитивно относятся к тому, чтобы провести очередную встречу в Стамбуле. При этом он обратил внимание, что пока конкретики по месту и дате проведения консультаций нет.

Ранее президент США заявил, что занимается конфликтом на Украине в качестве одолжения Европе.