Захарова назвала цель блокировки российского контента IT-компаниями США

Целью блокировки американскими IT-компаниями российского контента является использование информационно-технологических возможностей для нечестной конкуренции, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова на своей странице в Facebook.

«Платформы пошли вразнос <...> Это смысловой и технологический тупик. Цифровой контент произвольно и безразборно цензурируется некими модераторами без решения суда или профильного компетентного органа власти», — написала представитель МИДа.

По словам Захаровой, действия американских компаний «идут вразрез с международными обязательствами Вашингтона в области обеспечения свободы слова и выражения мнений», в частности, нарушают право на свободный поиск, получение и распространение информации.

«Цель Вашингтона очевидна - использование информационно-технологических возможностей для нечестной конкуренции во всех сферах. Средства достижения этой явно неблагородной цели тоже неблагодарны», — констатировала она.

Ранее YouTube пометил фильм «Крым. Путь на Родину» как потенциально шокирующий. В компании Google, владеющей видеохостингом, объяснили решение об ограничении показа картины «демонстрацией сцен насилия». Роскомнадзор обратился к Google с требованием о снятии всех ограничений с фильма.

12 марта стало известно, что Instagram частично заблокировал аккаунт телеканала «Крым 24».