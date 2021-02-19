В Роскачестве перечислили основные причины возгорания гаджетов

Специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко рассказал об основных причинах возгорания гаджетов, передает радио Sputnik.

Основной причиной он назвал неправильный адаптер питания для подзарядки смартфонов. Зарядки бывают разные: имеющие на выходе 5 вольт и 1,5 ампера, а также с технологией быстрой зарядки (quick charge). Необходимо выбирать подходящий конкретному гаджету и не подавать мощности больше, чем нужно.

При невнимательности к этим нюансам можно столкнуться с выгоранием аккумулятора или вовсе с возгоранием смартфона. Остерегаться также стоит некачественных переносных зарядных устройств.

Эксперт также прокомментировал такие аккумуляторы с двумя выходами.

«Пользователь смотрит, что на одном устройстве есть выход на 5 вольт и на 10 вольт, он думает, что 10 быстрее заряжает и туда втыкает шнур. В итоге где-то через год использования аккумулятор на смартфоне теряет свою емкость», — рассказал Кузьменко.

Ранее была названа опасность черного датчика на китайских смартфонах.