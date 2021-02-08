Пользователи заявляют о проблемах в работе WhatsApp

Вслед за сбоями в работе мессенджера Telegram в Европе начались проблемы с работой WhatsApp, следует из данных сервиса Downdetector.

86% пользователей испытывают проблемы с подключением сервера, еще 13% — с авторизацией.

О проблемах сообщают жители ряда европейских городов, а также Центральной России.

Ранее стало известно о сбоях в работе Telegram. Больше всего сообщений о неполадках поступили из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска и Киева.