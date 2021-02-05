В Мьянме ограничили доступ к Twitter

В Мьянме интернет-провайдеры ограничили доступ к социальной сети Twitter. Об этом сообщила международная некоммерческая организация NetBlocks.

«Подтверждено, что в настоящее время многочисленные интернет-провайдеры блокируют Twitter», — говорится в сообщении.

Доступ был ограничен примерно в 10 вечера по местному времени (18.30 мск).

Ранее Совбез ООН призвал освободить задержанных членов правительства в Мьянме.

Военные Мьянмы осуществили государственный переворот в республике утром 1 февраля, за несколько часов до открытия первой сессии парламента нового созыва. Они обвинили национальную избирательную комиссию вместе с НЛД в фальсификации выборов, которые прошли в ноябре прошлого года. В результате военного переворота были арестованы президент республики Вин Мьинта и государственный советник, фактически премьер-министр страны, лауреат нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи. Также военные задержали членов правительства и высокопоставленных государственных чиновников, связанных или состоящих в НЛД.