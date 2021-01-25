СК возбудил дело о поставке неработоспособного ПО Минфину России
Анна Светлова
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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о мошенничестве при поставке неработоспособного программного обеспечения Министерству финансов России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника в правоохранительных органах.
По данным следствия, производитель при заключении госконтракта понимал, что не сможет создать необходимое ПО.
Тем не менее, он скрыл это от заказчика с целью получить основную долю оплаты. Сумму ущерба собеседник агентства не назвал.
Ранее сообщалось, что Минфин РФ заявил о начале разработки новой стратегии финансового рынка.
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