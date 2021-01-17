В Роскачестве рассказали, когда опасно заряжать смартфон

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко перечислил ситуации, в которых опасно заряжать смартфон. Об этом сообщает «Прайм».

Нельзя ставить устройство на зарядку, если его аккумулятор вздулся, а также в случаях, когда гаджет нагрелся после долгого нахождения под прямыми солнечными лучами или промок, отметил эксперт.

Кроме того, он назвал основные причины проблем с зарядкой смартфона. Так, быстрая потеря заряда может быть связана с каким-либо новым приложением. При этом возможны и проблемы с самим аккумулятором, например, его износ или повреждение. К проблемам может привести также использование «неродного» зарядного устройства.

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