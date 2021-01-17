Сотрудники CD Projekt назвали причины провала Cyberpunk 2077

Сотрудники польской компании CD Project RED, разработчика игры Cyberpunk 2077, рассказали о причинах, по которым она провалилась на старте продаж. Об этом сообщает https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-16/cyberpunk-2077-what-caused-the-video-game-s-disastrous-rollout?srnd=premium-europe.

Как рассказали агентству разработчики, это было вызвано неконтролируемыми амбициями руководства студии, техническими проблемами, а также плохим планированием. Кроме того, они указали, что компания была сосредоточена на маркетинге, а на качестве игры.

По словам сотрудников CD Project RED, они работали над игрой сверхурочно задолго до финиша производства. Они заявили, что релиз игры состоялся заведомо раньше, чем ее успевали сделать разработчики, из-за чего многие локации новинки и функции были потеряны.

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