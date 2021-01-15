СМИ: аккаунт Трампа в Twitter будет заблокирован до инаугурации Байдена

В СМИ распространилось официально неопубликованное заявление основателя Twitter Джек Дорси о том, что аккаунт в соцсети действующего президента Дональда Трампа будет под блокировкой долгое время. Об этом сообщил телеканал Fox News.

«Вы всегда должны свободно выражать себя в той форме, которая вам кажется правильной», — приводятся слова Дорси, которые он мог сказать во время выступления перед сотрудниками своей компании.

Как отметил глава Twitter, учетная запись Трампа будет под блокировкой длительное время, в том числе после инаугурации избранного президента США Джо Байдена 20 января. Кроме того, санкции коснутся не только аккаунта Трампа, но и других, которые распространяют информацию от имени политика. В компании считают, что посты действующего американского лидера призывают к насилию.

Кроме того, Дорси обратил внимание своих сотрудников на то, что в настоящее время США разделены на два лагеря, и Twitter демонстрирует это каждый день. Он отметил, что цель компании состоит в том, чтобы никому не причинили вреда.

Ранее Twitter и Facebook объявили о бессрочном замораживании аккаунтов Трампа, обвинив его в подстрекательстве к насилию. Их примеру последовали другие, менее известные соцсети.

6 января сторонники Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги прошедших выборов. В результате произошедшего погибли пять человек.

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