Роскачество узнало о новой схеме мошенничества во «ВКонтакте»

Центр цифровой экспертизы Роскачества зафиксировал фишинговую кибератаку на аккаунты пользователей соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщает РИА «Новости».

Как уточняется, ее целью было похищение пароля пользователя, взлом профиля в соцсети и его дальнейшее использование для мошенничества и рассылки спама.

Отмечается, что в ходе такой атаки сначала пользователю приходит смс, в котором сообщается, что «архив на все ваши переписки будет создан через 24 часа и отправлен на почту XXX». При этом вместо реальной почты указывается не принадлежащий человеку почтовый ящик. Затем пользователю предлагается войти в аккаунт и сменить пароль по ссылке.

В результате человек переводится не на оригинальный сайт соцсети, а на похожий фейковый ресурс, после чего аккаунт пользователя оказывается в руках хакеров.

В связи с этим ведомство призывает состоящих в соцсети граждан быть внимательнее.

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