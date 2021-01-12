Эрдоган зарегистрировался в Telegram

Президент Турции Тайип Эрдоган создал канал в Telegram после того, как его администрация отказалась от WhatsApp.

За первые несколько часов на политика подписались почти 40 тысяч человек.

«Президент Турции и председатель Партии справедливости и развития», — говорится в описании канала.

До этого Эрдоган отказался от приложения WhatsApp, потому что приложение изменило политику конфиденциальности. Приложение обязало своих пользователей делиться информацией с Facebook.

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