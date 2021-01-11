Турция начала расследование против WhatsApp и Facebook из-за их новой политики

Совет по вопросам конкуренции Турции начал расследование в отношении компании Facebook и ее приложения WhatsApp из-за новых пользовательских правил. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Регулятор также приостановил действие нового пользовательского соглашения WhatsApp.

Ранее сообщалось, что пресс-служба президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также минобороны страны решили отказаться от использования мессенджера WhatsApp в связи с введением новых пользовательских правил, которые обязывают пользователей раскрывать свои данные и предпочтения корпорации Facebook.

Президентская пресс-служба приняла решение перевести свои группы в другой зашифрованный мессенджер – BiP, принадлежащий компании Turkcell.

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