Пентагон собирается закупить ПО для мониторинга СМИ на Украине
Министерство обороны Соединенных Штатов планирует поставлять Украине программное обеспечение новостного агрегатора для мониторинга СМИ, передает RT со ссылкой на опубликованный ведомством запрос о ценах на закупку оборудования.
Согласно документу, ПО предполагает обеспечение мониторинга и анализа новостных веб-сайтов, социальных сетей, печатных изданий, трансляций и подкастов.
Система будет предоставлять самую свежую информацию из местных, региональных и международных источников, а также позволит создавать персонализированные потоки новостей с помощью лент из различных источников, сообщили в ведомстве.
В запросе отмечается, что в рамках тендера запрещается приобретать оборудование, произведенное китайскими компаниями.
Ранее США заявили о намерении установить сетевые системы для Минобороны Украины.
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