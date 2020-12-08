Власти Китая удалили 105 мобильных приложений из магазинов из-за незаконного контента
Власти Китая удалили 105 мобильных приложений из магазинов, распространяющих неприемлемый контент. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление государственного управления КНР по вопросам киберпространства.
Отмечается, что речь идет о таком контенте, как порнография, проституция, азартные игры, мошенничество, насилие и терроризм. Кампания по чистке киберпространства от такой информации началась 5 ноября после многочисленных жалоб пользователей на распространение некоторыми приложениями оскорбительного и неприемлемого контента.
По данным управления, среди таких «нарушителей» оказалось приложение американской компании TripAdvisor.
Госуправление Китая по вопросам киберпространства сообщило, что продолжит усиливать надзор и проверки мобильных приложений.