Apple оспорила в суде заключения ФАС
Американская корпорация Apple оспорила в арбитражном суде Москвы решение Федеральной антимонопольной службы России, заключившей, что компания злоупотребила своим положением на рынке мобильных приложений. Об этом пишет РИА «Новости».
Заявление поступило в суд 23 ноября и уже принято к рассмотрению. Предварительные слушания пройдут 18 января. Другие детали не приводятся.
Ранее ФАС сообщала, что Apple не уведомила ее об исполнении предписания по доступу в App Store. Тем не менее, у корпорации есть еще пять дней.
10 августа ФАС объявила, что признала компанию злоупотребившей своим положением на рынке распространения приложений. Как заявили в ведомстве, Apple препятствовала разработчикам приложений родительского контроля и использовала непрозрачные правила по допуску приложений в App Store.
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