Билл Гейтс предупредил о риске новой пандемии

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что человечество ждет появление новой пандемии. Об этом он рассказал в подкасте, опубликованном на GatesNotes.

В подкасте также приняли участие главный инфекционист США Энтони Фауч и актриса Рашида Джонс. Участники обсудили пандемию коронавируса и ее возможные последствия для мира.

Джонс поинтересовалась у миллиардера, ждет ли человечества еще одна пандемия.

«Да. И нам повезет, если это случится лет через двадцать», — ответил Гейтс.

При этом он добавил, что существует сценарий, при котором эти события могут произойти через три года. По его словам, в следующих раз мир будет более «подготовленным», поскольку выработаются алгоритмы по введению карантина и тестированию возможных носителей инфекции.

Миллиардер отметил, что в другой раз «мы не будем такими глупыми».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 58,5 млн заболевших, свыше 40,5 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли. В России выявили свыше 2 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Что-то вроде нудистов»: Билл Гейтс осудил антимасочников

— Без командировок и личных встреч: Билл Гейтс рассказал о работе после пандемии

— Билл Гейтс считает, что в ближайшие полгода будут плохие новости о коронавирусе