В работе Twitter произошел сбой
Ника Пикекатлет
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В работе социальной сети Twitter произошел сбой. Об этом сообщает портал Downdetector.
Так, большинство жалоб, а именно 93%, связаны с проблемами с доступом к сайту.
Кроме того, еще 6% пользователей заявили о проблемах с входом на сайт.
Чаще всего на сбои в работе Twitter жаловались жители Лос-Анджелеса, Миннеаполиса, Далласа, Сан-Франциско, а также Лондона, Парижа, Лиссабона, Токио.
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