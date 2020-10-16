В работе Twitter произошел сбой

В работе социальной сети Twitter произошел сбой. Об этом сообщает портал Downdetector.

Так, большинство жалоб, а именно 93%, связаны с проблемами с доступом к сайту.

Кроме того, еще 6% пользователей заявили о проблемах с входом на сайт.

Чаще всего на сбои в работе Twitter жаловались жители Лос-Анджелеса, Миннеаполиса, Далласа, Сан-Франциско, а также Лондона, Парижа, Лиссабона, Токио.

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