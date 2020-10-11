В Минске снижена скорость мобильного интернета

Белорусский оператор связи А1 сообщил, что по требованию государственных органов снижает скорость мобильного интернета в Минске, передает ТАСС.

«Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги», — сообщил оператор.

Белорусские операторы связи в последние недели снижают скорость мобильного интернета в Минске, когда оппозиция проводит акции протеста.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко.

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