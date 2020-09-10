Microsoft обвинила хакеров из России в кибератаках против штабов Трампа и Байдена

Компания Microsoft Corp. утверждает, что хакеры из России за последние недели атаковали как минимум 200 организаций, связанных с президентскими выборами 2020 года, пишет The Wall Street Journal.

По версии американской корпорации, хакеры из РФ нападали на национальные и государственные политические партии, а также политических консультантов, работающих как на республиканцев, так и на демократов.

Кроме того, в кибератаках против «высокопоставленных лиц», связанных с кампанией кандидата от демократов Джо Байдена, обвинили Китай. Иранские же хакеры, по сведениям Microsoft, атаковали личные аккаунты, связанные с президентским штабом Дональда Трампа.

В четверг, 10 сентября, США ввели санкции в отношении трех граждан России и одного гражданина Украины из-за «вмешательства» в американские выборы. Так, среди россиян значатся Андреев Антон, Асланова Дарья, Лифшиц Артем. Все они — жители Санкт-Петербурга. Российская сторона неоднократно отвергла обвинения во вмешательства в избирательной процесс США.

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