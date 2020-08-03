Белый дом и Microsoft проводят экстренные переговоры о предотвращении блокировки TikTok

В Белом доме проходят переговоры о предотвращении полной блокировки китайского приложения TikTok с участием представителей сервиса и Microsoft. Об этом сообщает Fox Business со ссылкой на источники.

Данное обсуждение ведется на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о намерении запретить сервис на территории страны из-за подозрений в системе безопасности TikTok, которое, по мнению властей, направляет данные пользователей китайской разведке.

Компания Microsoft принимает участие в обсуждении, поскольку намеревается выкупить приложение у Bytedance. По мнению журналиста Чарльза Гаспарино, руководство компании собирается оценить выгодность сделки и понять, сможет ли TikTok конкурировать с другими сервисами на мировом рынке.

Он также добавил, что о своем решении Трамп сообщит в понедельник, 3 августа, или вторник, 4 августа.

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