Индийским военным запретили состоять в группах в WhatsApp

Военнослужащим ВВС Индии запретили состоять в группах в мессенджере WhatsApp из-за опасений, что приложение может быть уязвимо. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в министерстве обороны Индии.

По его словам, общаться в приложении, но не в группах, можно.

«Решение было принято на основании рекомендаций CERT (группы реагирования на связанные с компьютерами чрезвычайные ситуации) на основании угроз безопасности и уязвимостей», — уточнил источник.

Ранее индийским офицерам и солдатам приказали удалить 89 приложений со своих мобильных телефонов, в том числе Facebook, Instagram, Tinder, TikTok.

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