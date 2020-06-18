Дуров раскритиковал налог в 30% с продажи товаров Apple и Google

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал компании Apple и Google за высокие налоги с продаж цифровых товаров на своей странице в Twitter.

Он пояснил, что компании берут налог в размере 30% с операций по всему миру, в вязи с чем пользователи платят больше, а некоторые отрасли исчезают.

При этом Дуров отметил, что регуляторы игнорируют эту ситуацию на протяжении 10 лет.

В публикации он предложил пользователям решение данной проблемы. Так, устанавливать приложения можно напрямую или через альтернативные магазины приложений.

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