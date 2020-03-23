Эксперты предупредили о росте утечек данных с переходом на удаленку
Эксперты предупредили россиян о возможном возрастании число утечек персональных данных из-за перехода на удаленный режим работы на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщают «Известия».
По оценкам количество утечек может возрасти в два раза.
Эксперты заявляют, что условием для этого становится отсутствие видеонаблюдения и визуального контроля со стороны коллег.
Кроме того, способствовать росту числа утечек может и использование мессенджеров с низким уровнем защиты для обсуждения рабочих моментов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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