Специалист назвал самые уязвимые для кибермошенников категории людей

Люди с высоким достатком чаще других подвергаются киберграбежам, так как они перестают заботиться о своем состоянии. Об этом сообщает RT со ссылкой на консультанта по интернет-безопасности Cisco Алексея Лукацкого.

По его словам, данная категория людей расслабляется и становится более доверчивой. Эксперт сослался на исследование стран с высоким уровнем жизни.

Лукацкий отметил, что РФ находится в промежуточной стадии с регионами достаточно благополучными и неблагополучными, где пользователи менее доверчивы.

Он обратил внимание на то, что в интернете фактически невозможно получить никаких «бесплатных» больших выигрышей.

«Уже сам факт того, что пользователю что-то предлагают бесплатно, особенно деньги, должен вызвать подозрение», — сказал Лукацкий.

Специалист посоветовал пользователям не кликать по сомнительным ссылкам и не проводить какие-либо тестовые платежи.

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