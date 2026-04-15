Политолог раскрыл, как Мерц «злит» Россию

Yves Herman/Reuters

Слова немецкого канцлера Фридриха Мерца о победе Украины делают его стороной конфликта и злят Россию. Об этом News.ru заявил политолог Александр Рар.

Он отказался соглашаться со словами Мерца о «силе» Украины и «слабости» России. По словам политолога, лучше бы Мерцу говорить о мире, чем давать украинцам надежду.

«Эти слова Мерца только лишний раз делают его прямым участником конфликта и злят Россию. Немецкий лидер должен понимать, что атомная держава, такая как РФ, непобедима извне. В российском военном арсенале есть такое оружие, которого у Украины просто нет. Но Мерц примеряет себе корону лидера Европы», — сказал Рар.

Накануне Фридрих Мерц заявил, что Россия якобы не имеет «шансов» на победу в конфликте на Украине. Во время пресс-конференции он подчеркнул, что Европа будет обсуждать быстрые решения по принятию нового пакета санкций против России, чтобы «пересушить» источники дохода от теневого флота Москвы. Также немецкий канцлер сказал, что Европа должна быть частью соглашения по Украине, и пообещал поспособствовать возвращению на Украину мужчин призывного возраста.

Ранее в Госдуме заявили, что Зеленский потерял контроль над ВСУ.

 
