В Госдуме объяснили, как многодетным россиянам рассчитывают страховой стаж

В России изменили правила расчета страхового стажа, включив периоды отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет в трудовую деятельность. Как объяснила 360.ru депутат Госдумы Светлана Бессараб, страховые периоды у многодетных родителей теперь суммируются, а уходить в декрет можно как матери, так и отцу.

Если раньше декретный стаж составлял не более шести лет, то есть максимум по 1,5 года на четырех детей, то теперь учитываться будет все время ухода за детьми до полутора лет. Если женщина воспитывает двоих детей одновременно, то 1,5 года умножается на два, если тройняшек – то на три.

«То есть год за два или год за три — фактически как при особых условиях труда. Это определенно того стоит, потому что материнский труд действительно очень сложный», — подчеркнула Бессараб.

Важно, что для матерей не только учитываются все периоды – женщина сегодня может при наличии даже одного трудового дня набрать нестраховой стаж 15 лет и получать пенсию, отметила парламентарий. Достойный размер выплат гарантируется за счет набранных коэффициентов – за каждый год на первого ребенка предоставляется 1,8 ИПК, за второго – 3,6, а за третьего и последующих – 5,4 ИПК, что даже больше, чем при средней по стране зарплате.

«Работать мамой сегодня выгодно, и пенсию мама будет получать достойную», — заключила депутат.

До этого председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова обратилась в Минтруд с идеей ввести дополнительную меру поддержки семей, включив отпуск по уходу за ребенком в льготный стаж, который впоследствии позволит досрочно выйти на пенсию определенным категориям работников. Свою инициативу она объяснила тем, что общий трудовой стаж часто путают со страховым и социальным, из-за чего женщины после декрета получают меньше шансов на досрочный выход на пенсию.

В Совфеде ранее раскрыли влияние работы в предпенсионном возрасте на размер пенсии.