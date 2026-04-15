Порт на Украине загорелся после ударов

Порт в Одесской области подвергся ударам. Об этом в Telegram-канале сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«В результате ударов возникли пожары на территории портовой инфраструктуры», — говорится в заявлении.

На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. К текущему моменту огнеборцы ликвидировали все очаги возгорания, подчеркнули в ГСЧС.

15 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что Вооруженные силы РФ ночью нанесли удары по военным и инфраструктурным объектам на Украине. В частности, в Киевской области были атакованы позиции сил противовоздушной обороны, располагавшиеся в районе Белой Церкви.

Накануне Telegram-канал «Военкоры Русской весны» (RusVesna) сообщал, что беспилотные летательные аппараты «Герань» совершили ночную атаку на порт Измаила в Одесской области. По данным местных властей, которые приводились в публикации, в порту было повреждено судно, стоявшее под флагом Панамы, а также уничтожено несколько зданий и повреждено портовое оборудование.

Ранее военный корреспондент рассказал об ударе по французским специалистам в Житомирской области.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!