Зеленский заявил о дефиците «хуже некуда» на Украине из-за конфликта на Ближнем Востоке

Зеленский: у Украины такой дефицит ракет ПВО, что хуже некуда

На Украине сложилась тяжелая ситуация с ракетами для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF.

В интервью Зеленский ясно дал понять, что война США с Ираном негативно сказывается на Украине.

«Если война продлится дольше, у Украины будет меньше оружия», — сказал он, говоря о ракетах для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

По его словам, у страны «сейчас такой дефицит, хуже уже быть не может».

Украинский лидер также предложил помощь в отношении Ормузского пролива.

«Ормузский пролив закрыт, и мы хотим его открыть. У нас уже есть опыт закрытия Черного моря. Америка нас еще не просила», — добавил он.

14 апреля украинский президент на брифинге с немецким канцлером Фридрихом Мерцем сообщил, что Украина и Германия подписали 10 соглашений, в том числе о поставках ракет для систем противовоздушной обороны и пусковых установках.

Ранее украинский разработчик оружия представил «Коралл» на замену С-300 и Patriot.