Зеленский заявил о дефиците «хуже некуда» на Украине из-за конфликта на Ближнем Востоке

На Украине сложилась тяжелая ситуация с ракетами для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF.
В интервью Зеленский ясно дал понять, что война США с Ираном негативно сказывается на Украине.
«Если война продлится дольше, у Украины будет меньше оружия», — сказал он, говоря о ракетах для зенитно-ракетных комплексов Patriot.
По его словам, у страны «сейчас такой дефицит, хуже уже быть не может».
Украинский лидер также предложил помощь в отношении Ормузского пролива.
«Ормузский пролив закрыт, и мы хотим его открыть. У нас уже есть опыт закрытия Черного моря. Америка нас еще не просила», — добавил он.
14 апреля украинский президент на брифинге с немецким канцлером Фридрихом Мерцем сообщил, что Украина и Германия подписали 10 соглашений, в том числе о поставках ракет для систем противовоздушной обороны и пусковых установках.
Ранее украинский разработчик оружия представил «Коралл» на замену С-300 и Patriot.