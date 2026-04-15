Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Политика

Зеленский заявил о дефиците «хуже некуда» на Украине из-за конфликта на Ближнем Востоке

Valentyn Ogirenko/Reuters

На Украине сложилась тяжелая ситуация с ракетами для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ZDF.

В интервью Зеленский ясно дал понять, что война США с Ираном негативно сказывается на Украине.

«Если война продлится дольше, у Украины будет меньше оружия», — сказал он, говоря о ракетах для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

По его словам, у страны «сейчас такой дефицит, хуже уже быть не может».

Украинский лидер также предложил помощь в отношении Ормузского пролива.

«Ормузский пролив закрыт, и мы хотим его открыть. У нас уже есть опыт закрытия Черного моря. Америка нас еще не просила», — добавил он.

14 апреля украинский президент на брифинге с немецким канцлером Фридрихом Мерцем сообщил, что Украина и Германия подписали 10 соглашений, в том числе о поставках ракет для систем противовоздушной обороны и пусковых установках.

Ранее украинский разработчик оружия представил «Коралл» на замену С-300 и Patriot.

 
Теперь вы знаете
Крупнейший лесной пожар в России, запрет на ИИ-улучшения и хворост по ГОСТу. Что нового к утру 15 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!