Хиромант напророчил Хилькевич четвертого ребенка: «Я верю»

Хиромант сделал предсказание актрисе Анне Хилькевич на шоу «Ставка на любовь». Об этом сообщил StarHit еще до выхода первого эпизода.

Согласно пророчеству, звезда с мужем Артуром Мартиросяном станут родителями в четвертый раз. Сама Хилькевич считает, что для четвертого ребенка рано, поскольку третья дочь Оливия еще маленькая.

«Я отношусь к предсказаниям по простому принципу: если мне выгодно — я в них верю. Четвертый ребенок — это прекрасно, но для нашей семьи пока не совсем подходящий момент, чтобы об этом думать. Оливочка пока совсем маленькая, мне хочется дать ей максимум тепла и заботы, и о двух старших дочках забывать нельзя, поэтому пока мы не думаем о пополнении», — поделилась она.

Анна Хилькевич состоит в браке с бизнесменом Артуром Мартиросяном. У звезды «Универа» и предпринимателя есть дочери: Арианна, Анна-Мария и Оливия. Актриса признавалась, что в последнюю беременность боялась выкидыша. По словам звезды, она много переживала и не могла исключить стрессовые моменты. Хилькевич рассказывала, что роды длились 28 часов.

Ранее друг Филиппа Киркорова подогрел слухи о рождении у певца третьего ребенка.