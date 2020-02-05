Россияне пожаловались на сбой в работе сервисов «Яндекса»

Жители России массово сообщают о проблемах в работе сервисов компании «Яндекс», гласят данные сервиса Downdetector.

В основном пользователи сообщают о неполадках в работе «Почты», «Музыки», «Такси», «Карт», Кошелька» и не только.

Больше всего жалоб отправлены из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска, Твери, Смоленска и других городов РФ.

«Все сервисы не работают, апокалипсис?», — написал один из пользователей.

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