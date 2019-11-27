Apple признала всю территорию Крыма российской, заявили в Госдуме

В Госдуме рассказали, что компания Apple устранила оставшиеся неточности в отображении принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а также исправила ошибку в приложении «Погода», передает «Российская газета».

Представитель Apple Дарья Ермолина уточнила, что проблему удалось решить поэтапно — сначала неточность была исправлена на картах, а потом и в приложении.

Глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отметил, что теперь сервисные программы на устройствах Apple соответствуют требованиям Конституции России и федеральных законов.

Ранее сообщалось, что некоторые города Крыма не отображаются как территория России. Тогда компания отметила, что некорректное отображение Крыма на картах стало результатом технической, а не политической проблемы, и пообещала в скором времени устранить оставшиеся неточности.

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