Геоданные со спутников начнут продавать в России
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«Российские космические системы» (РКС) в скором времени создадут сервис, который откроет доступ к геоданным. Об этом сообщают «Известия».
Как отмечается, таким образом в России вскоре начнут продавать геоданные со спутников.
Уточняется, что на настоящий момент геоданные предоставляются только по запросам государственных структур.
В РКС пояснили, что просто космический снимок не интересен пользователю ввиду своей неинформативности.
В организации также добавили, что по этой причине изображение должно быть привязано к реальному квадрату карты местности.
Причем, как подчеркивается, стоимость данной услуги будет зависеть от объема запрашиваемой информации.