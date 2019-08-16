Геоданные со спутников начнут продавать в России

«Российские космические системы» (РКС) в скором времени создадут сервис, который откроет доступ к геоданным. Об этом сообщают «Известия».

Как отмечается, таким образом в России вскоре начнут продавать геоданные со спутников.

Уточняется, что на настоящий момент геоданные предоставляются только по запросам государственных структур.

В РКС пояснили, что просто космический снимок не интересен пользователю ввиду своей неинформативности.

В организации также добавили, что по этой причине изображение должно быть привязано к реальному квадрату карты местности.

Причем, как подчеркивается, стоимость данной услуги будет зависеть от объема запрашиваемой информации.