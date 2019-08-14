Хакерскую атаку на госпорталы отразили в Крыму

Глава министерства внутренней политики, информации и связи Крымской республики Сергей Зырянов заявил, что в Крыму отразили массированную хакерскую атаку. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, данная атака могла ограничить доступ к порталам государственных органов власти.

Однако, отметил он, профессиональная команда смогла минимизировать последствия атаки.

Зырянов пояснил, что после атаки пользователи некоторое время испытывали затруднения доступа к порталам госорганов власти.

«На данный момент все трудности с доступом к сайтам устранены», — уточнил Зырянов.

Кроме того, добавил он, злоумышленники намеревались блокировать работу интернет-приемной главы республики, портала и электронной почты правительства региона, а также других сервисов.

Ранее в Совбезе России заявили, что Запад публично совершенствует способы кибератак.