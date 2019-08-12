Сотовая связь появится в российских ротах

В составе бригад управления Минобороны России появятся роты, которые будут оснащены мобильными ретрансляторами и антеннами сотой связи. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в ведомстве.

Как отмечается, военные части, расположенные в Хабаровске и Новосибирске, уже получили новую технику.

Уточняется, что данные средства связи смогут выдержать температуру в диапазоне от 20° до 50°.

Кроме того, как подчеркивается, с помощью такой техники подразделения смогут подключаться к сигналу основных федеральных операторов, которые находятся в радиусе до 40 километров от передвижной вспышки.

Причем, считается, что данное средство обеспечит хорошую связь, в том числе в зонах стихийных бедствий и отдаленных районах.