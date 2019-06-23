США атаковали компьютерные системы Ирана

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Президент США Дональд Трамп одобрил проведение кибератаки Пентагоном против компьютерных систем Ирана. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, кибератака США направлена на компьютерные системы Ирана, которые используются для управления запуском ракет.

Как отмечается, Пентагон предложил Трампу этот план после «атаки Ирана» на нефтяные танкеры в Оманском заливе.

При этом в результате кибератаки якобы пострадали контролируемые иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) компьютерные системы.

Ранее Трамп заявил, что власти Ирана должны начать переговоры с США.