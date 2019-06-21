В работе Facebook произошел сбой

В ряде стран мира сообщили о сбоях в работе Facebook Messenger. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector.

Как отмечается, 45% пользователей не получали сообщения, также 31% людей пожаловались на проблемы с соединением. Кроме того, 23% — не могли зайти в приложение и авторизоваться.

По некоторым данным, эти проблемы возникли около 00.50 мск.

О неполадках чаще всего сообщают жители США и Британии.

Ранее сообщалось, что Facebook проглядел вмешательство в выборы США.