Помпео спросили о кибератаках на российскую энергосистему

Американский госсекретарь Майк Помпео отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о кибератаках против России. Об этом он сказал в эфире Fox News.

Как отмечается, Помпео отказался комментировать эту ситуацию. Он заявил, что США будут защищать свои интересы.

«Мы будем делать все необходимое для защиты интересов США», — уточнил Помпео.

Он подчеркнул, что ему «нечего добавить к словам Трампа».

Ранее сообщалось, что Трамп проболтался о кибератаке против России.

Также накануне The New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники писала, что США усилили кибератаки на российские электросети.