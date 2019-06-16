Помпео спросили о кибератаках на российскую энергосистему
Американский госсекретарь Майк Помпео отреагировал на слова президента США Дональда Трампа о кибератаках против России. Об этом он сказал в эфире Fox News.
Как отмечается, Помпео отказался комментировать эту ситуацию. Он заявил, что США будут защищать свои интересы.
«Мы будем делать все необходимое для защиты интересов США», — уточнил Помпео.
Он подчеркнул, что ему «нечего добавить к словам Трампа».
Ранее сообщалось, что Трамп проболтался о кибератаке против России.
Также накануне The New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники писала, что США усилили кибератаки на российские электросети.