В России официально упразднили национальный и внутрисетевой роуминг
С 1 июня на территории России был отменен внутрисетевой и национальный роуминг, сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что с 1 июня россиянам не придется платить за входящие звонки при перемещении по стране. Это закреплено на законодательном уровне благодаря постановлению премьера России Дмитрия Медведева от 27 мая этого года.
Как уточняется, в национальном роуминге входящие звонки будут бесплатны. Теперь на всех сотовых операторов распространяется принцип «роуминг как дома».
Ранее сообщалось, что отмена роуминга будет проходить поэтапно в рамках Евразийского союза. Речь идет о таких странах, как Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия.