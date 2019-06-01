В России официально упразднили национальный и внутрисетевой роуминг

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С 1 июня на территории России был отменен внутрисетевой и национальный роуминг, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что с 1 июня россиянам не придется платить за входящие звонки при перемещении по стране. Это закреплено на законодательном уровне благодаря постановлению премьера России Дмитрия Медведева от 27 мая этого года.

Как уточняется, в национальном роуминге входящие звонки будут бесплатны. Теперь на всех сотовых операторов распространяется принцип «роуминг как дома».

Ранее сообщалось, что отмена роуминга будет проходить поэтапно в рамках Евразийского союза. Речь идет о таких странах, как Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия.