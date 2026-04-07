Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Российские предприниматели смогут платить с расчетного счета при помощи «Вжух» и QR-кода

Сбер ввел для бизнеса два новых способа оплаты с расчетного счета
Shutterstock

Сбер запустил для индивидуальных предпринимателей два новых способа оплаты с расчетного счета — с помощью метода оплаты «Вжух», а также SberPay QR. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Малый бизнес ценит скорость и гибкость в расчетах. Предприниматели привыкли к бесконтактной оплате в повседневной жизни, теперь этот сценарий открыт и для бизнеса», — отметил глава дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка Сергей Попов.

Уточняется, что для оплаты «Вжух» необходимо обновить приложение «Сбербанк Онлайн» (для iPhone необходимая версия приложения от 16.13, для Android от 17.0) и дать разрешение приложению на использование Bluetooth.

Оплата доступна на биометрических терминалах Сбера.

Покупки возможны с любого экрана приложения, включая экран входа, в том числе при плохом соединении с интернетом или при его отсутствии.

Для оплаты по SberPay QR необходимо отсканировать QR-код на терминале через приложение «Сбербанк Онлайн», выбрать счет и подтвердить платеж.

 
Теперь вы знаете
Как ИИ может свести с ума и можно ли использовать его безопасно
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
