Российские предприниматели смогут платить с расчетного счета при помощи «Вжух» и QR-кода

Сбер ввел для бизнеса два новых способа оплаты с расчетного счета

Сбер запустил для индивидуальных предпринимателей два новых способа оплаты с расчетного счета — с помощью метода оплаты «Вжух», а также SberPay QR. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Малый бизнес ценит скорость и гибкость в расчетах. Предприниматели привыкли к бесконтактной оплате в повседневной жизни, теперь этот сценарий открыт и для бизнеса», — отметил глава дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка Сергей Попов.

Уточняется, что для оплаты «Вжух» необходимо обновить приложение «Сбербанк Онлайн» (для iPhone необходимая версия приложения от 16.13, для Android от 17.0) и дать разрешение приложению на использование Bluetooth.

Оплата доступна на биометрических терминалах Сбера.

Покупки возможны с любого экрана приложения, включая экран входа, в том числе при плохом соединении с интернетом или при его отсутствии.

Для оплаты по SberPay QR необходимо отсканировать QR-код на терминале через приложение «Сбербанк Онлайн», выбрать счет и подтвердить платеж.