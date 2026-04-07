Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Названо число погибших в результате наводнений в Дагестане

Зиявутдин Гаджиахмедов/РИА Новости

Шесть человек погибли в результате наводнения в Республике Дагестан. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, среди жертв стихии оказались два ребенка — пятилетняя девочка из села Великент и школьница из села Деличобан. Кроме того, погибла 17-летняя девушка, которая находилась на 20-й неделе беременности.

«Девушка проживала в селе Деличобан», — уточняется в материале.

В конце марта в Дагестане после сильных ливней зафиксировали подтопление ряда жилых домов. На территории региона произошли массовые отключения воды и электричества. Обесточенными оказались 132 населенных пункта, без света остались порядка 60 тыс. жителей.

5 апреля в республике произошло новое разрушительное наводнение, также вызванное осадками. В частности, в Махачкале из-за размытого грунта обрушился трехэтажный дом. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации. Как рассказал глава региона Сергей Меликов, всего в результате наводнений пострадали 15,5 тыс. человек — они имеют право на получение материальной помощи от властей.

Ранее в Дагестане сняли на видео, как базу отдыха смыло и унесло в море.

 
Теперь вы знаете
Как ИИ может свести с ума и можно ли использовать его безопасно
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
