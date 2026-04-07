Названо число погибших в результате наводнений в Дагестане

SHOT: в Дагестане шесть человек погибли в результате наводнений

Шесть человек погибли в результате наводнения в Республике Дагестан. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным журналистов, среди жертв стихии оказались два ребенка — пятилетняя девочка из села Великент и школьница из села Деличобан. Кроме того, погибла 17-летняя девушка, которая находилась на 20-й неделе беременности.

«Девушка проживала в селе Деличобан», — уточняется в материале.

В конце марта в Дагестане после сильных ливней зафиксировали подтопление ряда жилых домов. На территории региона произошли массовые отключения воды и электричества. Обесточенными оказались 132 населенных пункта, без света остались порядка 60 тыс. жителей.

5 апреля в республике произошло новое разрушительное наводнение, также вызванное осадками. В частности, в Махачкале из-за размытого грунта обрушился трехэтажный дом. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации. Как рассказал глава региона Сергей Меликов, всего в результате наводнений пострадали 15,5 тыс. человек — они имеют право на получение материальной помощи от властей.

