Стало известно, как будут спасать экс-тренера «Зенита»

Бывшему главному тренеру «Зенита» Мирче Луческу, который перенес острый инфаркт миокарда и находится в состоянии искусственной комы, могут установить систему механической системы кровообращения. Об этом сообщает Gazeta Sporturilor.

По информации источника, после консилиума, прошедшего 6 апреля, врачами было принято решение о том, что в ближайшее время будет проведена повторная оценка состояния пациента и рассмотрена возможность инвазивного вмешательства, а именно установки системы ЭКМО.

80-летний специалист тренировал «Зенит» с мая 2016-го по май 2017-го года. Большую часть своей карьеры Луческу провел на Украине: с 2004-го по 2016-й год он тренировал донецкий «Шахтер», где вместе с командой завоевал 21 национальный титул, а в сезоне-2008/09 выиграл Кубок УЕФА. С июля 2020-го по ноябрь 2023-го Луческу возглавлял киевское «Динамо», за это время он привел команду к победе в чемпионате страны, а также в Кубке и Суперкубке Украины. 3 ноября 2023 года он покинул клуб.

Луческу возглавлял сборную Румынии с 2024 года, 2 апреля тренер покинул команду.

Ранее сын Мирчи Луческу выступил с официальным заявлением о впавшем в кому отце.