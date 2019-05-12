Трамп заявил о «большой атаке» на республиканцев

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Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил о «большой атаке» на представителей республиканской партии в социальных сетях.

«Большие атаки на республиканцев и консерваторов в соцсетях», — написал Трамп.

По его словам, подобные «атаки» являются «нехорошими».

Ранее сообщалось, что Трампа спросили о вмешательстве в выборы 2020 года.