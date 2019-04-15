В Британии захотели запретить детям «лайкать» посты в соцсетях

В Великобритании офис комиссара по информации (ICO) составил перечень новых стандартов, связанных с обработкой личных данных несовершеннолетних британцев в соцсетях. Текст документа размещен на сайте ведомства.

Как отмечается, личные данные детей должны быть максимально конфиденциальными. При этом онлайн сервисы не должны вынуждать их разглашать личные данные. Также в документа предлагается с этой целью запретить несовершеннолетним пользователям ставить «лайки» в соцсетях.

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Уточняется, что изменения распространятся на все технологические компании, предоставляющие услуги на британской территории. За несоблюдение новых стандартов им будет грозить штраф в размере 4% дохода.

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