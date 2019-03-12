Обвиняемый в домогательствах экс-работник Google получил $45 млн

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Совет директоров Alphabet согласился выплатить бывшему топ-менеджеру Google Амиту Сингхалу $45 млн после его увольнения в 2016 году. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, Сингхал покинул компанию из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

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Как отмечается, Alphabet также заплатил еще нескольким высокопоставленным руководителям Google, которых обвинили в домогательствах.

При этом компания не указывала причину увольнения топ-менеджеров.

Ранее сообщалось, что Google изменил подход к обвинениям в домогательствах среди сотрудников.