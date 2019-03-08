Facebook запретит рекламу от антипрививочников

Facebook намерен бороться с антипрививочным движением. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте компании.

Как отмечается, соцсеть будет понижать рейтинг групп или страниц, которые занимаются дезинформацией по этой теме. Уточняется, что они не будут отображаться в рекомендациях при поиске.

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Реклама, в которой содержится недостоверная реклама о прививках, будет отклоняться.

Подчеркивается, что Facebook намерен предоставлять пользователям достоверные сведения о вакцинации, чтобы бороться с дезинформацией.

Ранее сообщалось, что Марк Цукерберг предрек соцсетям «закрытое» будущее.