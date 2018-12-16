Имя Трампа признано худшим паролем для компьютера

<img src="//img.gazeta.ru/files3/285/12091285/2017-01-20-image-4-pic905-895x505-72702.jpg">

Имя президента США Дональда Трампа пополнило список худших компьютерных паролей, передает CBS News.

Как отмечается, многие пользователи ставили пароль «Дональд», в результате чего компьютер легко было взломать.

Подчеркивается, что хакеры часто используют имена знаменитостей, чтобы получить доступ к учетным записям.

Реклама

Согласно рейтингу одной из компаний, на которую ссылается телеканал, худшими паролями считаются комбинации «123456», «password» (пароль. — «Газета.Ru») и «123456789».

Ранее сообщалось, что хакеры могли получить доступ к данным 50 млн пользователей Facebook.