Имя Трампа признано худшим паролем для компьютера
Имя президента США Дональда Трампа пополнило список худших компьютерных паролей, передает CBS News.
Как отмечается, многие пользователи ставили пароль «Дональд», в результате чего компьютер легко было взломать.
Подчеркивается, что хакеры часто используют имена знаменитостей, чтобы получить доступ к учетным записям.
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Согласно рейтингу одной из компаний, на которую ссылается телеканал, худшими паролями считаются комбинации «123456», «password» (пароль. — «Газета.Ru») и «123456789».
Ранее сообщалось, что хакеры могли получить доступ к данным 50 млн пользователей Facebook.