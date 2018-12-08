Суд отложил слушание по делу финдиректора компании Huawei

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Суд в Канаде отложил слушание по делу финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, суд отложил слушание до 10 декабря.

Как отмечается, 10 декабря судья выслушает дополнительные доводы защиты Ваньчжоу.

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При этом адвокаты финдиректора Huawei настаивают на освобождении своей подзащитной под залог.

Ранее сообщалось, что Мэн Ваньчжоу арестовали из-за обвинений в мошенничестве.